Der erste Kuss: Was passiert da eigentlich im Körper?

Ob leidenschaftlich mit der Zunge oder zärtlich mit den Lippen - die meisten Menschen erleben ihren ersten Kuss im Jugendalter. Der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland zufolge liegt der Anteil der Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren, die angaben, schon einmal geküsst zu haben, seit vielen Jahren um die 75 Prozent. Doch was passiert beim ersten Kuss eigentlich?

Verschmuste Paare genießen es regelmäßig, Singles sehnen sich oft danach, manche Menschen hatten noch nie das Vergnügen: Küsse sind in vielen Kulturen ein Ausdruck tiefer Zuneigung und Verbundenheit. Der erste Kuss bleibt dabei für viele unvergesslich. Am Samstag (6. Juli) begeht er sogar seinen eigenen Welttag.

Mit dem allerersten romantischen Kuss beträten wir daher eine neue Welt, erklärt sie. Das mache diese Berührung auf den Mund oft unvergesslich. „Es ist der erste intime Moment, den man außerhalb der Familie erlebt.“ Er hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Der Berliner Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger spricht von einer Explosion der Sinne: „Küssen ist die intimste Form der erotischen Annäherung, die uns zur Verfügung steht.“ Seiner Meinung nach ist Küssen intensiver als alle anderen Formen der sexuellen Zärtlichkeiten.

Ist Küssen besser als Sex?

Wenn man zum ersten Mal im Leben die Lippen eines anderen romantisch berührt, seien die Gefühle sogar besonders stark, betont er. „Man wird innerlich überrannt.“ Der erste Kuss könne etwas „unendlich Aufregendes“ auslösen. Beim zweiten oder dritten Mal wisse man dann schon, was auf einen zukommt.

Manche behaupten sogar, Küssen sei intensiver als Sex. Das sei Ansichtssache, sagt Bremer-Olszewski. Für einige sei die Lippenberührung intimer, weil sie der erste Schritt in eine emotionale und auch körperliche Verbindung sein kann. Andere fänden sie nicht so wichtig und hätten lieber Geschlechtsverkehr, erklärt sie. Der erste Kuss sei oft erst der Anfang einer Romanze und könne gerade in neuen Partnerschaften viel bedeuten. In längeren Beziehungen könne wiederum Sex eine größere Bedeutung bekommen.

Fehlende Chemie oder falsche Technik? Aus verschiedenen Gründen könne der erste Kuss zwischen zwei Menschen nicht so schön werden wie erhofft, sagt Bremer-Olszewski. Falls es an der Technik liege, könne man gemeinsam daran arbeiten und üben. Wenn das nicht helfe, solle man vielleicht darüber nachdenken, ob jemand anderes möglicherweise besser zu einem passe. Jede erste Zärtlichkeit ist nämlich auch ein biologischer Check. Ganz nach dem Motto: „Passen wir zusammen?“