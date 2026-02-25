Kühlschrank: Studie findet tausende Keime in Wiener Haushalten

In den Kühlschränken der Wienerinnen und Wiener gedeiht eine formidable Vielfalt an Mikroben, berichtet die Lebensmittelbiologin Evelyne Selberherr.

Sie fand auf Regalböden tausende Pilz- und Bakterienarten. Darunter waren bekannte Krankheitserreger und antibiotikaresistente Keime. Nur häufiges Putzen könne verhindern, dass sich dort reife, stabile Mikrobengemeinschaften ansiedeln, erklärt sie im Fachmagazin LWT - Food Science and Technology.

Die Forscherin vom Zentrum für Lebensmittelwissenschaften der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmeduni) Wien ließ in 45 Wiener Haushalten mit sterilen Wattestäbchen Proben von den Ablagefächern der Kühlschränke nehmen.

Dann bestimmte sie mit Kollegen im Labor, welche Mikroorganismen sich darauf angesiedelt hatten. Es waren tausende, vorwiegend kälteliebende Arten, die oft auf Lebensmitteln zu finden sind, und etwa "Acinetobacter, Pseudomonas, Psychrobacter und Brochothrix" genannt werden, heißt es in einer Aussendung, "ergänzt durch Mikroorganismen aus fermentierten (vergorenen, Anm.) Lebensmitteln sowie typische Vertreter der menschlichen Hautflora".