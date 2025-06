Studie bestätigt: Bewegung nach Krebstherapie rettet Leben

Bewegung schützt nicht nur vor Krebs, sie verbessert auch die Lebensqualität von an Krebs Erkrankten und verringert das Risiko früh zu versterben oder erneut an Krebs zu erkranken. Das zeigt eine internationale Studie mit rund 900 Darmkrebspatienten. Ein strukturiertes Bewegungsprogramm verbesserte ihre Überlebenschancen signifikant – und reduzierte das Risiko für Rückfälle und neue Krebserkrankungen.

Die randomisierte, kontrollierte Studie wurde in 55 Krebszentren in sechs Ländern durchgeführt und nun im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Das Ergebnis: Patienten, die drei Jahre lang von einem Bewegungscoach unterstützt wurden, hatten ein um 37 Prozent geringeres Sterberisiko und ein um 28 Prozent geringeres Risiko für erneuten oder neuen Krebs als die Vergleichsgruppe, die lediglich allgemeine Empfehlungen zu Sport und gesunder Ernährung erhielt.