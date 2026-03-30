Trotz Panik vor Ärzten: Warum ich Spitalsserien liebe

So ist das: Ich habe Angst vor Krankenhäusern. Und ich liebe Krankenhausserien. Das ist ungefähr so widersprüchlich wie vegane Fleischhauer oder ehrliche Politiker, aber hier sind wir nun. Kaum betrete ich als potenzielle Patientin ein Spital, meldet sich mein Körper sofort zu Wort: Mein Herz schlägt so heftig, als würde Thanatos höchstpersönlich in meiner Gesundheitsakte blättern.

Und dann sitze ich am Abend auf dem Sofa und schalte genau das ein. Freiwillig. Notaufnahme, OP, Herzstillstand, dramatische Musik. Ich habe so ziemlich alles inhaliert: ER, Grey's Anatomy, Dr. House. Und jetzt: „The Pitt“.

Serienkrankenhäuser geben mir das trügerische Gefühl, alles zu verstehen. „Aha, ein Pneumothorax! Den kenne ich aus Staffel 3.“ Ich weiß, was ein Zugang ist, wo er hin soll und wie schnell er im Fernsehen gelegt wird (Antwort: sehr schnell, mit drei entschlossenen Handgriffen eines meist unfassbar feschen Doktors mit perfekter Frisur trotz 36-Stunden-Schicht).

Kurz: Ich bin bestens vorbereitet. Fürs Zuschauen. Aber für absolut nichts anderes. Sind es die Ärzte? Klar. George Clooney hat einer ganzen Generation beigebracht, dass Notaufnahmen auch Sex-Appeal haben können. McDreamy aka Patrick Dempsey bewies, dass selbst schwierige Diagnosen ästhetisch ansprechend überbracht werden dürfen. in der Realität meist nicht.