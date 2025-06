Koffein: Täglicher Kaffee lässt Frauen gesünder altern, Cola schadet

Die Analyse ergab, dass Frauen, die in ihrer Lebensmitte zwischen 45 und 60 Jahren koffeinhaltigen Kaffee tranken , eher gesund alterten. Gesundes Altern wurde definiert als ein Leben bis 70 Jahre oder darüber, frei von elf schwerwiegenden chronischen Krankheiten, bei Erhalt der körperlichen Funktionsfähigkeit, guter psychischer Gesundheit und ohne Vorliegen von kognitiven Beeinträchtigungen und Gedächtnisproblemen.

Kaffee ist mehr als nur ein morgendlicher Muntermacher – zu diesem Schluss kommen Forschende der renommierten Harvard T.H. Chan School of Public Health . Sie werteten Daten von rund 50.000 Frauen aus, die über 30 Jahre lang Gesundheits- und Ernährungsangaben machten.

"Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass koffeinhaltiger Kaffee – im Gegensatz zu Tee oder koffeinfreiem Kaffee – den Alterungsprozess auf einzigartige Weise unterstützen und sowohl die geistige als auch die körperliche Funktionsfähigkeit erhalten kann", wird Studienautorin Sara Mahdavi in einer Aussendung zitiert.

Cola verringerte die Wahrscheinlichkeit, gesund zu altern

Nach 30 Jahren Beobachtung untersuchten die Forschenden, wie sich die Wahrscheinlichkeit eines gesunden Alterns pro 80 Milligramm Koffein täglich veränderte. Sie sagen sich bestimmte Getränke wie Kaffee, Tee, entkoffeinierten Kaffee (je 230-Milliliter-Tasse) und Cola (je 350-Milliliter-Glas) an. In den vorläufigen Analysen wurden weitere Faktoren, die ein gesundes Altern beeinflussen könnten, etwa Körpergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum, körperliche Aktivität, Bildungsniveau und Proteingehalt in der Ernährung, berücksichtigt.

Ein positiver Effekt konnte für 1 bis 2,5 Tassen koffeinhaltigen Kaffee pro Tag nachgewiesen werden. Pro zusätzlicher Tasse Kaffee pro Tag bis zu maximal 2,5 Tassen täglich stieg die Wahrscheinlichkeit für gesundes Altern um bis zu 5 Prozent – allerdings nur, wenn es sich um normalen Kaffee mit Koffein handelte. Weder Tee noch entkoffeinierter Kaffee zeigten diesen Effekt.

Ganz anders sieht es bei Cola aus: Hier war jedes weitere Glas mit einer 20 bis 26 Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit für gesundes Altern verbunden. Die Forschenden betonen daher, dass nicht alle koffeinhaltigen Getränke gleichermaßen vorteilhaft sind.