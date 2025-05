Knieprobleme früher als gedacht: Neue Studie warnt vor Risiken bereits ab 30

Die Studie basiert auf Daten der Nordfinnischen Geburtskohorte 1986 (NFBC1986), in der 297 Teilnehmer im Alter von durchschnittlich 33,7 Jahren mittels Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht wurden. Dabei zeigten sich bei 56 Prozent der Probanden kleinere Knorpeldefekte im Bereich zwischen Kniescheibe und Oberschenkelknochen. Etwa ein Viertel wies ähnliche Schäden im Gelenk zwischen Schienbein und Oberschenkelknochen auf. Zudem wurden bei mehr als der Hälfte der Teilnehmer kleine Osteophyten festgestellt.

Eine aktuelle Studie der Universität Oulu in Finnland zeigt, dass bereits bei 33-jährigen Erwachsenen häufig strukturelle Veränderungen im Kniegelenk auftreten – selbst ohne spürbare Beschwerden. Die Forscher fanden bei mehr als der Hälfte der untersuchten Personen Anzeichen von Knorpelschäden und kleinen Knochenauswüchsen, sogenannten Osteophyten. Ein hoher Body-Mass-Index (BMI) wurde als der stärkste Risikofaktor identifiziert.

Risikofaktor Übergewicht

„Insbesondere das Gewicht scheint mit strukturellen Veränderungen im Kniegelenk in Zusammenhang zu stehen, da die Körpergröße im Vergleich zum Body-Mass-Index einen viel geringeren Einfluss hatte“, erklärt Joona Tapio, Fachärztin in der Ausbildung und Forscherin an der Fakultät für Biochemie und Molekularmedizin der Universität Oulu. „Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Gewichtskontrolle bei der Vorbeugung von Gelenkerkrankungen.“

Obwohl die meisten Teilnehmer keine Symptome wie Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen angaben, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass strukturelle Veränderungen im Knie bereits vor dem Auftreten klinischer Symptome beginnen können. Die Forscher betonen die Notwendigkeit weiterer Langzeitstudien, um zu klären, welche Faktoren das Fortschreiten dieser Veränderungen im späteren Leben beeinflussen.

Die Studie wurde im Fachjournal Osteoarthritis and Cartilage veröffentlicht.