Kletterschuh-Abrieb sorgt für dicke Luft in Boulderhallen

Kletterschuhe sind nicht nur wegen ihres Geruchs berüchtigt – in Kletterhallen sorgen sie auch auf andere Weise für schlechte Luft. Forschende aus Wien und Lausanne haben nun nachgewiesen, dass der Abrieb der Gummisohlen in Boulderhallen hohe Konzentrationen von Partikeln mit potenziell schädlichen Chemikalien freisetzt. Teilweise lagen die Werte sogar über jenen, die an stark befahrenen Straßen gemessen werden.

Bereits frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass in Kletterhallen eine hohe Feinstaubbelastung herrscht, die vor allem auf Chalk (Magnesiumcarbonat) zurückzuführen ist – ein Pulver, das Kletterern besseren Halt verschafft. In der aktuellen Studie, die im Fachjournal Environmental Science and Technology Air erschienen ist, rückten die Forschenden nun eine weitere Partikelquelle in den Fokus: die Gummisohlen der Kletterschuhe.