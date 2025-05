VKI-Test : Viele Kichererbsen mit Bisphenol A belastet

Die Dosenprodukte von Clever, King's Crown und Kitchin enthielten zudem das Pestizid Glyphosat. In Tetrapacks wurde viel Nickel gefunden. Immerhin war in keinem Bio-Erzeugnis Glyphosat nachweisbar, berichtet der VKI.

Die EU hat daher zu Jahresbeginn BPA in Lebensmittelkontaktmaterialien verboten. Für die Dauer der Übergangsfrist, bei der ein tolerierter Migrationswert erlaubt bleibt, rät der VKI zum Kauf im Glas. "Gewisse Eigenmarken bieten hier auch verhältnismäßig preiswerte Alternativen an", erläuterte Birgit Beck, Ernährungswissenschafterin im VKI. Einweg-Endprodukte mit Lebensmittelkontakt, die mit BPA hergestellte Lacke und Beschichtungen verwenden, dürfen in der EU noch bis 20. Juli 2028 vermarktet werden.

Nickel-Menge für Kinder schnell erreicht

Das Schwermetall Nickel gelangt dagegen aus dem Boden in Pflanzen und Früchte. Für Kinder ist besondere Vorsicht geboten: Die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge an Nickel ist im schlimmsten Fall bereits mit 170 Gramm Kichererbsen erreicht, betonte der VKI. In beträchtlicher Konzentration wurde Nickel in den konventionellen Produkten von Billa Immer Gut, Kitchin und Cirio festgestellt.