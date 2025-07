Wie Kaffee die Wirkung von Antibiotika beeinflusst und Resistenzen begünstigt

Koffein aktiviert bakterielle Schutzmechanismen

Die Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift PLOS Biology, zeigt, dass Koffein, wie es in Kaffee, Cola oder Energy Drinks enthalten ist, in E. coli eine Art Schutzmechanismus in der Bakterienzelle auslöst. Dieser Mechanismus führt dazu, dass Antibiotika schlechter wirken. Und das funktioniert so: In der Bakterienzelle gibt es Genregulatoren wie den sogenannten Rob-Protein-Komplex, der bestimmte Prozesse steuert. Koffein wiederum aktiviert den Genregulator Rob, der dann eine Kaskade von Reaktionen auslöst. Das führt dazu, dass Transportproteine verändert werden.

Ergebnis: Weniger Antibiotika gelangen in die Bakterienzelle, wodurch die Wirkung deutlich nachlässt. Koffeinhaltige Getränke können somit die Wirksamkeit von Antibiotika abschwächen, so die Schlussfolgerung der Forscher.