Unter Druck: Perfektionsdrang und Krisen setzen Österreichs Jugend zu

Auf jungen Österreicherinnen und Österreichern lastet nach neuesten Erhebungen zunehmend psychischer Druck. Vor diesem Hintergrund präsentierten die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) und die Bundesjugendvertretung (BJV) am Donnerstag Ergebnisse eines Dialogprojekts, während dem zwölf- bis 25-Jährige ihre Bedürfnisse in Bezug auf psychische Gesundheit äußerten.

"Die Hälfte aller jungen Menschen steht unter einem riesigen Perfektionsdruck, erleben Belastungen in ihrem Lebensalltag, in der Schule, aber auch in der Familie", erklärte die Kinderliga-Vizepräsidentin Hedwig Wölfl. In der "Mental Health Days Studie" 2024 hätten 28 Prozent angegeben, bereits einmal Suizidgedanken gehabt zu haben. 68 Prozent hätten sich kurz vor der Befragung an einem Tag schwermütig, hoffnungslos oder niedergeschlagen gefühlt.

Im TOPSY-Youth-Projekt kamen über 50 Jugendliche bei drei Terminen im Mai und Juni 2025 mit Gesundheitsexperten und Politikern ins Gespräch. Zuvor führten die Organisatoren laut eigener Angabe Fokusgruppen durch und werteten aktuelle Studien zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen aus.