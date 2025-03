Sojaprodukte: Ist beim Konsum Vorsicht geboten?

Isoflavone sind Phytoöstrogene , pflanzliche Stoffe, die den weiblichen Hormonen (Östrogenen) ähnlich sind und in Hülsenfrüchten, Gemüse und hauptsächlich in Soja vorkommen.

In Zeiten bewussterer, fleischärmerer Ernährung gewinnt die Sojabohne als Eiweißlieferant für den Menschen an Bedeutung.

Es gehe nicht darum, Soja als Nahrungsmittel in Verruf zu bringen, "sondern vielmehr um den Gehalt an Isoflavonen, den Sojaprodukte derzeit enthalten", sagt Dopter. "Bis wir Sojabohnen mit weniger Isoflavonen haben, müssen wir den Fuß vom Gas nehmen, was den Konsum dieser Produkte angeht."

Die Anses wird ihre toxikologischen Referenzwerte nun mit ihren europäischen Kollegen teilen.