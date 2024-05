Nur einmal wöchentlich spritzen: Fortschritte bei Langzeit-Insulinen

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly macht Fortschritte bei der Entwicklung eines Langzeit-Insulins . In zwei klinischen Studien der entscheidenden dritten Phase mit Typ-2-Diabetes-Patienten habe das Langzeit-Insulin efsitora, das nur einmal die Woche gespritzt wird, eine vergleichbare Wirkung wie die gängigen verwendeten täglichen Insuline gezeigt, teilte Eli Lilly am Donnerstag mit .

Eli Lilly befindet sich neben dem dänischen Konkurrenten Novo Nordisk im Rennen um ein nur einmal wöchentlich zu spritzendes Insulin. Das Insulin von Novo Nordisk, insulin icodec, wurde im März in der Europäischen Union zur Zulassung empfohlen, in den USA läuft derzeit die Prüfung. Lilly will weitere Studiendaten im Laufe des Jahres vorstellen.