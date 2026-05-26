Sternenschau: Aufwind aus vertrauten Quellen

Von Astrid Hogl-Kräuter Ab dem 22. Mai beginnt eine Phase, die sich anfühlt wie ein Aufwind nach einer langen, inneren Ruhe. Nicht laut, sondern wie das Wiederfinden eines Tons, der in den vergangenen Monaten im Hintergrund spürbar war. Zukunft wirkt nicht mehr zufällig, sondern greifbarer. Entwicklungen treten deutlicher hervor, und es entsteht das Gefühl, nicht neu starten zu müssen, sondern zu etwas zurückzukehren, das immer schon Teil des eigenen Weges war – nur noch nicht klar benannt. Der Vollmond Ende Mai öffnet diesen inneren Raum weiter. Seine Weite wirkt wie ein Blick über eine unsichtbare Schwelle: ein Moment, in dem sichtbar wird, dass manche Strukturen über ihre Zeit hinausgewachsen sind. Dieser Vollmond am 31. Mai stellt keine Forderungen, er zeigt Möglichkeiten. Er lädt ein, den Schritt zu wagen, den man gedanklich längst vollzogen hat. Ein Vollmond, der nicht fragt, ob genug Mut vorhanden ist – sondern zeigt, dass er längst da ist. Joseph Campbells Satz „Die Höhle, die du fürchtest, birgt den Schatz, den du suchst“ bekommt besondere Bedeutung: Wachstum entsteht nämlich dort, wo man bereit ist, den eigenen Radius zu erweitern. Die großen Langsamläufer – Uranus, Pluto und Neptun – prägen diese Wochen mit einer Frequenz, die nicht überwältigt, sondern klärt. Uranus im Luftzeichen bringt eine geistige Bewegung, die lange gefehlt hat: Gedanken öffnen sich, Zusammenhänge werden sichtbar, und vieles, was zuvor schwer einzuordnen war, gewinnt an Richtung. Pluto im Wassermann zeigt mit sachlicher Konsequenz, was tragfähig ist und was nicht länger mitgeführt werden muss. Neptun im Feuerzeichen legt eine stille Ehrlichkeit frei, die manche Entscheidung einfacher macht: So ist es wirklich – ohne Dramatik, ohne Ausweichen.

Orientierung durch Haltung Diese drei Frequenzen wirken wie Fäden eines neuen Musters: Orientierung entsteht nicht durch äußere Ereignisse, sondern durch die eigene Haltung. Viele erleben, dass vermeintliche Erschöpfung in Wahrheit der letzte Schritt einer inneren Reifung war. Dass das Gefühl von „Leerheit“ oft Vorstufe zu Klarheit ist. Die Zeitqualität dieses Frühsommers sagt nicht: „Mach mehr.“ Sie sagt: „Mach das Richtige.“ Und sie zeigt, dass innere Bereitschaft oft entsteht, bevor man sie erkennt. Mentaler WendepunktDer Neumond am 15. Juni setzt genau hier an. Er ist ein mentaler Wendepunkt – klar und nüchtern. Ein Neumond, der die Frequenz erschafft, dass Denken sortiert werden kann, dass Möglichkeiten sichtbar werden und Türen öffnet. Dieser Neumond verlangt keine Perfektion. Seine Botschaft lautet: Neues darf entstehen, wenn Gedanken wieder Richtung finden – und diese Richtung sich selbstverständlich anfühlt. Zwischen 22. Mai und 18. Juni wird spürbar, wie sich vieles ordnet, das im Hintergrund gearbeitet hat. Merkur im Zwilling und Krebs verstärkt diesen Prozess: Gespräche werden direkter, Klärungen deutlicher, Unausgesprochenes drängt in die Sprache. Es ist, als würde die Zeitqualität sagen: Vertraue dem, was sich jetzt klar zeigt. Hannah Arendt formulierte es so: „Mut ist die erste aller menschlichen Eigenschaften, denn er ist die Bedingung für jede andere Tugend.“ Dieser Mut wirkt in diesen Wochen still und konsequent. Nicht heroisch, sondern als Entscheidung, das Eigentliche ernst zu nehmen.