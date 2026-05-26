Sternenschau: Aufwind aus vertrauten Quellen
Von Astrid Hogl-Kräuter
Ab dem 22. Mai beginnt eine Phase, die sich anfühlt wie ein Aufwind nach einer langen, inneren Ruhe. Nicht laut, sondern wie das Wiederfinden eines Tons, der in den vergangenen Monaten im Hintergrund spürbar war. Zukunft wirkt nicht mehr zufällig, sondern greifbarer. Entwicklungen treten deutlicher hervor, und es entsteht das Gefühl, nicht neu starten zu müssen, sondern zu etwas zurückzukehren, das immer schon Teil des eigenen Weges war – nur noch nicht klar benannt.
Der Vollmond Ende Mai öffnet diesen inneren Raum weiter. Seine Weite wirkt wie ein Blick über eine unsichtbare Schwelle: ein Moment, in dem sichtbar wird, dass manche Strukturen über ihre Zeit hinausgewachsen sind. Dieser Vollmond am 31. Mai stellt keine Forderungen, er zeigt Möglichkeiten. Er lädt ein, den Schritt zu wagen, den man gedanklich längst vollzogen hat. Ein Vollmond, der nicht fragt, ob genug Mut vorhanden ist – sondern zeigt, dass er längst da ist. Joseph Campbells Satz „Die Höhle, die du fürchtest, birgt den Schatz, den du suchst“ bekommt besondere Bedeutung: Wachstum entsteht nämlich dort, wo man bereit ist, den eigenen Radius zu erweitern.
Die großen Langsamläufer – Uranus, Pluto und Neptun – prägen diese Wochen mit einer Frequenz, die nicht überwältigt, sondern klärt. Uranus im Luftzeichen bringt eine geistige Bewegung, die lange gefehlt hat: Gedanken öffnen sich, Zusammenhänge werden sichtbar, und vieles, was zuvor schwer einzuordnen war, gewinnt an Richtung. Pluto im Wassermann zeigt mit sachlicher Konsequenz, was tragfähig ist und was nicht länger mitgeführt werden muss. Neptun im Feuerzeichen legt eine stille Ehrlichkeit frei, die manche Entscheidung einfacher macht: So ist es wirklich – ohne Dramatik, ohne Ausweichen.
Orientierung durch Haltung
Diese drei Frequenzen wirken wie Fäden eines neuen Musters: Orientierung entsteht nicht durch äußere Ereignisse, sondern durch die eigene Haltung. Viele erleben, dass vermeintliche Erschöpfung in Wahrheit der letzte Schritt einer inneren Reifung war. Dass das Gefühl von „Leerheit“ oft Vorstufe zu Klarheit ist. Die Zeitqualität dieses Frühsommers sagt nicht: „Mach mehr.“ Sie sagt: „Mach das Richtige.“ Und sie zeigt, dass innere Bereitschaft oft entsteht, bevor man sie erkennt.
Mentaler WendepunktDer Neumond am 15. Juni setzt genau hier an. Er ist ein mentaler Wendepunkt – klar und nüchtern. Ein Neumond, der die Frequenz erschafft, dass Denken sortiert werden kann, dass Möglichkeiten sichtbar werden und Türen öffnet. Dieser Neumond verlangt keine Perfektion. Seine Botschaft lautet: Neues darf entstehen, wenn Gedanken wieder Richtung finden – und diese Richtung sich selbstverständlich anfühlt. Zwischen 22. Mai und 18. Juni wird spürbar, wie sich vieles ordnet, das im Hintergrund gearbeitet hat. Merkur im Zwilling und Krebs verstärkt diesen Prozess: Gespräche werden direkter, Klärungen deutlicher, Unausgesprochenes drängt in die Sprache. Es ist, als würde die Zeitqualität sagen: Vertraue dem, was sich jetzt klar zeigt. Hannah Arendt formulierte es so: „Mut ist die erste aller menschlichen Eigenschaften, denn er ist die Bedingung für jede andere Tugend.“ Dieser Mut wirkt in diesen Wochen still und konsequent. Nicht heroisch, sondern als Entscheidung, das Eigentliche ernst zu nehmen.
Gedanken werden leichter
Mit Mars im Stier und Pluto im Wassermann entsteht in den Mai-Tagen ein Spannungsfeld, das Entscheidungen zuspitzt und herausfordert. Vieles, das im Hintergrund geschwelt hat, verlangt jetzt Klarheit statt Aufschub – nicht als Konflikt, sondern als notwendige Konsequenz. Innere Knoten lösen sich, weil sie ihre Funktion erfüllt haben. Viele erleben eine neue Vertrautheit mit sich selbst: das Gefühl, wieder im eigenen Rhythmus anzukommen – ohne Drama, sondern als ruhige Selbstverständlichkeit.
Und was macht die Liebe?Die Liebesqualität dieser Wochen trägt eine sanftere, tiefere Note. Nähe entsteht weniger durch Worte als durch Aufmerksamkeit, durch Gesten, die Halt geben, und durch ein Miteinander, das nicht bewertet, sondern wahrnimmt. Beziehungen bewegen sich in Richtung dessen, was verlässlich ist – und zeigen zugleich, wo Erwartungen noch klären möchten, was wirklich gemeint ist.
Manche Sehnsucht tritt deutlicher hervor; manches Ideal bittet um eine nüchterne Betrachtung. In dieser Zeit wird spürbar, wie gut sich Beziehung anfühlen kann, wenn Verantwortung geteilt wird und Grenzen klar bleiben. Was trägt, vertieft sich. Was unsicher war, zeigt seine Konturen. Und ab 13. Juni öffnet sich ein neuer Raum: Wärme kehrt zurück, Offenheit wird leichter, und Begegnung erhält etwas von jener Großzügigkeit, die entsteht, wenn Herzen sich zeigen dürfen. Liebe wächst in diesen Wochen dort, wo Echtheit möglich wird. Und wo Beziehung nicht aus Verpflichtung lebt, sondern aus Klarheit, Vertrauen und einem stillen, inneren Ja.
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