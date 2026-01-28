Von Schlaf bis Verdauung: Hopfen ist die Arzneipflanze des Jahres

Die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) - bestehend aus ExpertInnen österreichischer Universitäten - hat es sich zur Aufgabe gemacht, jährlich die Arzneipflanze des Jahres in Österreich zu küren. Diesmal fiel die Wahl auf den Echten Hopfen ( Humulus lupulus L.), der neben seiner Verwendung zur Herstellung von Bier auch eine lange Tradition als Heilpflanze in der Volksmedizin hat. Bereits Hildegard von Bingen erkannte im 12. Jahrhundert seine Wirkung auf Magen und Psyche. Spätere Kräuterbücher beschrieben Hopfen als schmerzlindernd und entzündungshemmend. Hopfen gehört zur Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae), ist eine Kletterpflanze und in Europa, Westasien und Teilen Nordafrikas heimisch. Arzneilich verwendet werden die weiblichen Blütenstände, die eine Vielzahl von Wirkstoffen enthalten, darunter Bitterstoffe (Alpha- und Betasäuren), ätherische Öle (Myrcen, Humulen, Caryophyllen), sowie Polyphenole ( Flavonoide und Prenylflavonoide, wie Xanthohumol).

Hopfen weist phytoöstrogene Wirkung auf Hopfen wirkt beruhigend, schlaffördernd und angstlösend, vermutlich durch die Beeinflussung des GABA-(Anm.: y-Aminobuttersäure )-Systems und melatoninabhängiger Mechanismen. Ein weiterer möglicher Einsatzbereich ist die Linderung von Beschwerden in den Wechseljahren. Verantwortlich hierfür ist vor allem die phytoöstrogene Wirkung von 8-Prenylnaringenin, welches an Östrogenrezeptoren bindet und hormonähnliche Effekte vermittelt. Antibakterielle, entzündungshemmende, stoffwechsel-modulierende, neuroprotektive und antikanzerogene Wirkungen sind vor allem aus Labor- und Tierstudien bekannt. Die Europäische Arzneimittelagentur ( EMA) stuft die weiblichen Blütenstände des Hopfens (Hopfenzapfen) als traditionelles pflanzliches Arzneimittel ein. Es kann zur Linderung leichter Symptome psychischer Belastung und zur Förderung des Schlafs eingesetzt werden. Für Hopfen als Monopräparat liegen bislang keine hochwertigen klinischen Studien zur Sedierung vor. Randomisierte, doppelblinde Studien mit festen Baldrian-Hopfen-Kombinationen zeigten hingegen signifikante Verbesserungen schlafbezogener Parameter, darunter eine Verlängerung der Schlafdauer sowie eine Verbesserung der objektiv gemessenen Schlafqualität.