Nach Herzinfarkt oder OP: Ist Sex gefährlich fürs Herz?

Der Herzinfarkt ist gut behandelt worden, der Eingriff am Herzen geglückt. Doch trotz der guten medizinischen Versorgung stehen Patienten im Alltag vor diversen Herausforderungen. Viele sind etwa unsicher, ob Sex nach einem Herzinfarkt, einer Herzoperation oder mit einer Herzkrankheit möglich ist. Schätzungen zufolge hat mindestens jeder zweite Herzpatient Schwierigkeiten mit der Sexualität. „Oft lähmen Unsicherheit und Scham so sehr, dass Patientinnen und Patienten sich eher zurückziehen anstatt offen mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin über ihre Ängste zu sprechen. Das kann eine Partnerschaft erheblich belasten und eine Rückkehr in ein gemeinsames erfülltes Sexualleben erschweren“, wird der Kardiologe und Reha-Spezialist Markus Wrenger, Ärztlicher Direktor der Fachklinik Weserland in Bad Pyrmont, in einer Aussendung zitiert.