Snack-Attack? Rezepte gegen Heißhunger

Von Ulrike Krasa

Zunächst weist Cornelia Fiechtl, Ernährungspsychologin und Expertin für „Food Feelings“, auf den Unterschied zwischen Heißhunger und Essdrang hin. Sie kennt die unterschiedlichsten Einflüsse auf das Wieviel und Warum: Hunger baut sich allmählich auf, bis wir ihn wahrnehmen und spüren. Ignorieren wir die Anzeichen unseres Körpers, die uns diesen Hunger signalisieren, entsteht der sogenannte Heißhunger. Dieser ist physiologisch bedingt und ein Zeichen, dass wir zu wenig Nährstoffe oder Energie haben, die wir gerade dringend bräuchten. Eventuell hat man zu wenig oder gar nichts zu sich genommen.

Der Begriff des Essdrangs hingegen basiert immer auf Emotionen und ist eine Reaktion auf ein Gefühl. Das können Ärger, Wut, Trauer oder eine Belohnung für eine Leistung oder Situation der Überforderung sein. Oft ist ein bestimmter Auslöser oder Trigger die Basis. „Essdrang ist immer ein Symptom für emotionale Themen“, so Fiechtl. So beeinflussen innere Antreiber und Glaubenssätze das Essverhalten. „Glaubenssätze sind oft schon so lange in uns, werden normal wahrgenommen und nicht hinterfragt. Sie sind aber vielleicht gar nicht richtig.“ Oder man wertet sich selbst ab, ist dann traurig und tröstet sich schließlich mit Essen. Anstatt sich aber seinem inneren Kritiker zu stellen und daran zu arbeiten, suchen manche den „einfacheren“ Weg in einer Diät. Für ein entspanntes, diätfreies Leben wäre es langfristig zielführender, sich eigener ungelöster, emotionaler Themen bewusst zu werden.