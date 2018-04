Das T-Shirt, das den Rücken gerademacht

Wer viel sitzt und sich wenig bewegt, kennt meist das Problem: Verspannungen in Nacken, Rücken oder Schultern. Sie sind nicht nur unangenehm, sondern können sehr schmerzhaft sein. Rund 80 Prozent jener, die im Büro am PC arbeiten, leiden mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen, Hexenschuss oder einem Bandscheibenvorfall. Ursache dafür sind meist überlastete Muskeln durch eine schlechte Sitzhaltung, Stress sowie ein Mangel an Bewegung. In der Folge kommt es zu Fehlhaltungen, die wiederum Verspannungen und Rückenprobleme begünstigen. Abhilfe soll haltungskorrigierende Kleidung schaffen.

Es klingt einfach: Laut Herstellern können funktionelle T-Shirts, BHs und sogenannte Geradehalter Fehlhaltungen korrigieren und Verspannungen reduzieren. Sie werben etwa damit, dass die Kleidung Schultern, Nacken und Rücken mit eingearbeiteten Neurobändern aufrichtet. Die Technologie dahinter funktioniert ähnlich wie Kinesiotapes, die an den Körper angebracht werden. Die Neurobänder sollen einzelne Muskelgruppen stimulieren und die Haltung unterstützen. Bei Anodyne, einem Händler der haltungskorrigierende Kleidung des Herstellers AlignMe vertreibt, heißt es etwa auf der Website: "Die haltungskorrigierende Kleidung hilft, den Informationsfluss von den Nervenrezeptoren der Haut zum Gehirn und umgekehrt konstant aufrechtzuerhalten. Dadurch arbeiten die Muskeln besser zusammen, wodurch die Leistung gesteigert, Verletzungen vermieden und die Heilung verbessert wird."