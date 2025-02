Gute Trainierbarkeit hält Hunde jung

Soziale und kognitive Fähigkeiten von Hunden nehmen trotz lebenslangem Training ab, zeigte im Jahr 2020 ein Forscherteam der Veterinärmedizinischen Universität Wien. In einer Folgearbeit wurden nun die Auswirkungen verschiedener Faktoren auf die Veränderung der Telomere der Tiere untersucht. Diese Schutzkappen an den Chromosomen-Enden verkürzen sich umso weniger, je höher die Trainierbarkeit der Hunde ist, berichten die Forscherinnen und Forscher im Fachjournal PLOS One.

Wenn sich Zellen teilen, werden die "Telomere" genannten DNA-Abschnitte an den Enden der Chromosomen kürzer. Diese Verkürzung ist mit Zellalterung und geringerer Immunfunktion verbunden. Sind die Schutzkappen zu kurz, hört die Zelle ganz auf, sich zu teilen. Beim Menschen wurden bereits in früheren Studien kognitive und soziale Faktoren mit der Veränderung der Telomere in Verbindung gebracht, bei Tieren seien solche Zusammenhänge noch nicht ausreichend erforscht, teilte die Vetmeduni mit.