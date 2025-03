Vorläufiger Höhepunkt der Grippewelle überschritten

"Die zirkulierenden Viren entsprechen derzeit den in den Influenzaimpfungen enthaltenen Virusstämmen. Mit weiterhin hohem Infektionsgeschehen ist zu rechnen", heißt es in einer Aussendung.

Der vorläufige Höhepunkt der Grippewelle ist überschritten. Die Aktivität von Influenza A(H1N1)pdm09 ist abnehmend, die Zahl der Neuinfektionen von Influenza B(Victoria) aber weiterhin konstant hoch, informierte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Montag in seinem wöchentlichen Bericht zur Grippesaison. Mit anhaltend hohem Infektionsgeschehen sei zu rechnen. Insgesamt zeigen die Zahlen jedoch einen rückläufigen Trend, wurde betont.

Auch in weiteren Ländern Europas ist die Influenzavirusaktivität weiterhin hoch. In den meisten Regionen wie Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern kann vom Erreichen der Plateauphase gesprochen werden, während Deutschland in der Vorwoche noch einmal Zuwachs verzeichnen musste, informierte die MedUni. Auch die USA meldeten das Überschreiten des Höhepunkts der Grippewelle mit rückläufigen Zahlen in den meisten Regionen.