Grippewelle hält an: Krankenhäuser und Ordinationen belastet

Infektionen mit Grippe, grippalen Infekten und Covid nehmen in Österreich weiter zu. Nach den Feiertagen und Ferien kommt es meist zu einem Anstieg der Erkrankungen – dieser Effekt zeigt sich auch in der heurigen Saison.

5.871 ÖGK-Versicherte waren in der zweiten Kalenderwoche des Jahres wegen Influenza im Krankenstand, in der Woche davor waren es noch 3.339. Weitere 68.602 mussten wegen einem grippalen Infekt zuhause bleiben (KW 1: 74.609). "Auch im europäischen Umfeld ist die Situation angespannt: In nahezu allen Ländern Europas gibt es eine steigende Influenzaaktivität, wobei vor allem Influenza A(H3N2) maßgeblich zur aktuellen Entwicklung beiträgt", sagt ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.

Wien: Rund ein Viertel mehr Patienten mit Influenza im Spital

Ein Abflachen der Grippewelle ist derzeit nicht in Sicht. Das zeigt sich laut der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien auch an der Zahl jener, die aufgrund einer Influenza-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen.

In Wien sei derzeit rund ein Viertel mehr Patienten mit Influenza im Spital als in der vergangenen Grippesaison. "Auch die Ordinationen der Wiener Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner sind derzeit völlig überrannt und am Limit", sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Durch den Start von Schule und Kindergarten nach den Ferien rechnet Kamaleyan-Schmied mit weiteren Infektionen und einem Anstieg der Erkrankungszahlen. Ebenso verweist das Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien auf den fortwährenden Anstieg der Influenza-Aktivität in Österreich.