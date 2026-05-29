Warum kleine Kinder nicht zu lange angeschnallt sitzen sollten

Der Autositz schützt, ein Kinderwagen hilft durch den Alltag und der Buggy ist oft die praktischste Lösung, wenn kleine Kinder müde werden oder Wege länger sind. Trotzdem rückt das fixierte Sitzen nun stärker in den Blick der Forschung. Denn wer angeschnallt oder festgegurtet ist, sitzt nicht nur – er kann sich auch kaum frei bewegen.

Eine internationale Studie im Journal of Science and Medicine in Sport hat untersucht, wie häufig drei- bis vierjährige Kinder länger als empfohlen in Autositz, Kinderwagen, Buggy oder ähnlichen Vorrichtungen fixiert sind.

Die Daten stammen aus der SUNRISE-Studie, einem internationalen Forschungsprojekt zu Bewegungsverhalten im frühen Kindesalter. In die Auswertung flossen Daten von 2647 Kindern aus 32 Ländern beziehungsweise Studienregionen ein. Die Kinder waren im Schnitt 4,3 Jahre alt, rund die Hälfte waren Mädchen, knapp die Hälfte lebte in ländlichen Gebieten.

Im Zentrum stand die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO: Kinder im Alter von drei bis vier Jahren sollten nicht länger als 60 Minuten am Stück in einem Kinderwagen, Autositz oder einer vergleichbaren Vorrichtung angeschnallt oder fixiert sein.

In der Studie wurde dies über Elternangaben erhoben. Gefragt wurde, ob es in der vergangenen Woche Tage gab, an denen das Kind länger als eine Stunde am Stück in einem Buggy, Autositz oder anderswo fixiert war.