Die Analyse zeigt: Neue Materialen beim Gelenksersatz halten möglicherweise weit über 25 Jahre und damit deutlich länger als frühere Modelle. Das Deutsche Ärzteblatt berichtet von bemerkenswert hohen Überlebensraten in internationalen Register- und Studiendaten und verweist auf die jüngst im Fachjournal The Lancet veröffentlichten Daten. Die Untersuchung basiert auf acht nationalen Endoprothesenregistern mit insgesamt 1.899.034 Hüftprothesen sowie 29 klinischen Studien mit 5.203 Patientinnen und Patienten. Macht in Summe mehr als 1,9 Millionen Implantationen. Untersucht wurden moderne Gleitpaarungen beim primären Hüftgelenkersatz, darunter Kombinationen aus Metall- oder Keramikköpfen der dritten und vierten Generation mit hochvernetztem Polyethylen (XLPE) sowie Keramik-auf-Keramik-Systeme.

Deutlich bessere Langzeitergebnisse In klinischen Studien lag die Überlebensrate nach 20 Jahren bei 97 Prozent, in den Registerdaten bei 93,6 Prozent. Da Langzeitbeobachtungen über zwei Jahrzehnte hinaus jedoch fehlen, wurden die Werte hochgerechnet: Die Prognose ergibt eine Überlebensrate von 92,8 Prozent nach 25 Jahren und 92,1 Prozent nach 30 Jahren. Verglichen mit älteren Implantatgenerationen sei das ein erheblicher Fortschritt, berichten die Autoren. Frühere Untersuchungen zeigten, dass nur rund 58 Prozent der Hüftprothesen die 25-Jahres-Marke erreichten. Der technologische Wandel, insbesondere der Einsatz von XLPE und hochentwickelten Keramiken, habe den Verschleiß deutlich reduziert und damit die Haltbarkeit verlängert.