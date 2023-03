Covid-19 geht nicht mehr vorbei. Spätestens im nächsten Herbst dürfte eine Kombination von SARS-CoV-2- und Influenza-Infektionen vor der Tür stehen. In den USA wird es dann jedenfalls eine Art PCR-Test auf beide Virusarten geben. Das Covid-19-Medikament Molnupiravir wird in der EU dagegen wohl nur wenig Bedeutung haben. Die Europäische Arzneimittelagentur hat sich gegen eine Zulassung ausgesprochen.

Schnelle Diagnose essenziell

Die Influenza spielt in Europa derzeit kaum noch eine Rolle, was Grippe bzw. grippeähnliche Infektionen angeht. Doch die nächste saisonale Influenza-Welle kommt ab Ende des Jahres bestimmt, Covid-19 wird wohl nicht verschwinden. Für beide Infektionen - mit ähnlichen Symptomen - gibt es medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, die nur in einem Zeitfenster von wenigen Tagen ab der Infektion bzw. Symptomen wirken. Deshalb wären eine schnelle Diagnose und gleichzeitig das Unterscheiden von Fällen der beiden Krankheiten wichtig.