Fuchsbandwurm-Infektionen häufiger als gedacht

Das Tückische an der Infektion: Sie verläuft oft über Jahre symptomlos und manifestiert sich erst später, insbesondere durch Veränderungen der Leber . Die Therapie umfasst in der Regel eine operative Entfernung von befallenem Lebergewebe und/oder die Gabe antiparasitärer Medikamente. In Europa gilt die alveoläre Echinokokkose als eine der gefährlichsten parasitären Infektionskrankheiten .

Hotspots und Dunkelziffer

Das internationale Forschungsteam hat für seine Analyse Daten aus 40 europäischen Staaten ausgewertet. Dabei stützten sie sich auf einen Zeitraum von 1997 bis 2023 und nutzten eine breite Datenbasis, darunter wissenschaftliche Publikationen, lokale Krankheitsregister, offiziell gemeldete Fallzahlen sowie nicht-publizierte Berichte, die sogenannte „graue Literatur“.

Das Ergebnis: Insgesamt wurden in 28 der untersuchten Länder 4.207 Fälle von alveolärer Echinokokkose erfasst. Basierend auf den ermittelten Inzidenzraten und Trends wurden der Alpenraum und das Baltikum als Hotspots identifiziert. Allein auf Österreich, Frankreich, Deutschland und die Schweiz entfielen 2.864 Fälle, was 68,08 Prozent aller erfassten Infektionen ausmacht.

Die Studie zeigt, dass trotz bestehender Meldepflicht in den meisten europäischen Ländern die alveoläre Echinokokkose unzureichend erfasst wird, so die Autoren. Noch besorgniserregender sei der klare Anstieg an Diagnosen in den vergangenen Jahren. In Österreich beispielsweise stiegen die Zahlen von wenigen Einzelfällen auf rund 20 Neuinfektionen jährlich an.

Als mögliche Ursachen für dieses erhöhte Infektionsrisiko werden hohe Fuchspopulationen oder ein zunehmender Kontakt zwischen Wildtieren, Haustieren und Menschen diskutiert.