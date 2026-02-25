Frauen mit schweren Verbrennungen erleiden fast doppelt so häufig Blutinfektionen wie Männer. Zu diesem für Wissenschafterinnen und Wissenschafter überraschenden Ergebnis kommt eine vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Studie.

Die Forschenden suchen nun nach den Gründen, warum eine Sepsis deutlich häufiger bei weiblichen Brandopfern auftritt.

Bei schweren Brandverletzungen können Bakterien über die zerstörte Haut in den Blutkreislauf gelangen und lebensgefährliche Komplikationen auslösen. Laut einer Mitteilung des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) vom Mittwoch kann dies eine sogenannte Sepsis auslösen, die zu multiplem Organversagen führen kann.

Eine vom SNF finanzierte Studie hat nun untersucht, welche Patientinnen und Patienten besonders gefährdet sind, eine solche Infektion zu entwickeln. Die Analyse umfasste 269 Personen, die zwischen 2017 und 2021 im Zentrum für Schwerbrandverletzte am Universitätsspital Zürich (USZ) behandelt wurden.