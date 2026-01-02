Verbrennungen gehören zu den schwersten Verletzungen überhaupt. Entscheidend sind Tiefe, Ausdehnung und betroffene Körperstellen.

Diese vier Schweregrade unterscheiden Medizinerinnen und Mediziner:

Verbrennungen ersten Grades:

Nur die oberste Hautschicht ist betroffen. Die Haut ist gerötet, es brennt und schmerzt. Blasen entstehen nicht. Typisches Beispiel ist ein Sonnenbrand. Lebensgefahr besteht normalerweise nicht - außer bei sehr großer Fläche oder bei sehr kleinen oder sehr alten Menschen.

Verbrennungen zweiten Grades:

Hier sind Oberhaut und Teile der Lederhaut betroffen. Typisch sind starke Schmerzen, feucht glänzende Haut und Blasen. Oberflächliche Verbrennungen können ohne Narben heilen, tiefere brauchen häufig Hauttransplantationen. Lebensgefahr ist möglich, vor allem bei großer Fläche oder wenn Gesicht, Hände, Füße oder Genitalien betroffen sind sowie bei Kindern und älteren Menschen.