Viele Frauen sind dauererschöpft – und halten das für normal

Der zentrale Befund der Umfrage: Frauen sind nicht einfach nur müde. Viele haben sich daran gewöhnt, Warnsignale des Körpers zu übergehen – und Erschöpfung nicht als Alarmzeichen, sondern als etwas zu betrachten, das man eben aushalten muss.

Zwei Drittel der Befragten sagen, sie hätten gelernt, Müdigkeit als normal hinzunehmen. Mehr als die Hälfte erlebt Erschöpfung als Dauerzustand, viele funktionieren trotzdem weiter.

Wie verbreitet dieses Muster ist, zeigt der aktuelle Frauengesundheitsreport 2026, der im Vorfeld des Frauengesundheitstags (28. Mai) präsentiert wurde. Für die Erhebung wurden 1.000 Frauen in Österreich befragt.

Viele Frauen merken gar nicht mehr, wie erschöpft sie eigentlich sind. Nicht, weil die Belastung so gering wäre – sondern weil Müdigkeit für sie zum üblichen Hintergrundrauschen des Alltags geworden ist. Man funktioniert weiter, organisiert, kümmert sich, arbeitet, bleibt ansprechbar. Und hält genau das irgendwann für normal.

54 Prozent jener Frauen, die ihre anhaltende Müdigkeit ärztlich abklären ließen, fühlten sich mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen.

Die Wiener Schlafforscherin Brigitte Holzinger beschreibt Schlaf deshalb als „Seismograph der Befindlichkeit“ – und sogar als Seismograph dafür, „wo wir als Gesellschaft gerade stehen“. Wenn ausgerechnet Frauen dauerhaft an Überlastung leiden, dann ist das nicht nur ein individuelles, sondern auch ein strukturelles Signal.

Das Problem ist also nicht allein die Länge der Nachtruhe, sondern die Frage, wie regenerativ Schlaf unter Daueranspannung, Mental Load , Care-Arbeit und Mehrfachbelastung überhaupt noch sein kann.

Dass es dabei nicht nur um zu wenig Schlaf geht, sondern um die Bedingungen, unter denen Frauen leben, zeigt sich ebenfalls deutlich. Selbst wenn die Schlafdauer ausreichend scheine, fühlen sich viele nicht erholt.

„Wenn Frauen lernen, Müdigkeit als normal hinzunehmen, und gleichzeitig erleben, dass Beschwerden medizinisch oder gesellschaftlich relativiert werden, entsteht ein Kreislauf aus Funktionieren, Zweifel und verspäteter Abklärung“, sagt die Pharmazeutin und Nährstoffexpertin Tina Werner.

„Besonders häufig beobachte ich auch Grübeln : Je stärker der Stress, desto endloser würden die Gedanken kreisen – tagsüber, aber auch nachts.“

Wenn Erschöpfung zum Normalzustand wird

Das trifft einen Kern. Erschöpfung entsteht selten isoliert. Sie entsteht dort, wo Beruf, Familienorganisation, emotionale Zuständigkeit und Sorgearbeit ineinandergreifen.

Frauen tragen noch immer sehr oft die Hauptlast des Alltagsmanagements – und zwar nicht nur sichtbar, sondern auch unsichtbar: mitdenken, koordinieren, erinnern, trösten, organisieren, verfügbar bleiben. Genau das, was heute oft als Mental Load beschrieben wird.

Elke Doppler-Wagner, Schlafcoach sowie Chronotrainerin für Stress- und Konfliktbewältigung, nennt dafür mehrere Gründe. Da sei zunächst der finanzielle Druck. Oft reiche ein Einkommen nicht, beide Elternteile müssten arbeiten, gleichzeitig würden Wohnen und Leben teurer. Besonders prekär sei die Lage für Alleinerzieherinnen. „Da steigt der Druck noch einmal zu funktionieren“, sagt sie. „Das geht bis zur Erschöpfung.“

Dazu komme die Sozialisation. Frauen seien, so Doppler-Wagner, vielfach dazu erzogen worden, besonders viel zu leisten, immer noch mehr zu geben und in einer männlich geprägten Welt zu bestehen. Zugleich werde genau jene Arbeit, die den Alltag vieler Familien überhaupt zusammenhält, häufig abgewertet: Hausarbeit, Care-Arbeit, emotionale Verfügbarkeit, das dauernde Mitdenken.

„Wenn Frauen nach Hause kommen, beginnt die unbezahlte Arbeit – und die wird nicht geschätzt, nicht gesehen, niemand sagt Danke“, sagt Doppler-Wagner. Frauen würden „laufen, laufen, laufen“, oft auch in der Hoffnung auf Anerkennung, und dabei den Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen verlieren.

Das macht Erschöpfung auch so tückisch: Sie kommt oft nicht mit einem Knall, sondern schiebt sich schleichend ins Leben. Wer ständig über die eigenen Grenzen geht, merkt häufig gar nicht mehr, wie weit der Zustand schon fortgeschritten ist. Müdigkeit wird dann nicht als Warnsignal gelesen, sondern als Begleitgeräusch eines Lebens, das eben zu bewältigen ist.

Holzinger warnt genau davor. Frauen mit Mehrfachbelastungen, sagt sie, begännen oft, sich „chronisch zu übergehen“ und Warnsignale nicht mehr wahrzunehmen. Erste Hinweise könnten Herzklopfen sein, Verdauungsprobleme sowie Müdigkeit trotz vermeintlich ausreichenden Schlafs oder einfach das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.

Doppler-Wagner beschreibt in ihrer Arbeit mit erschöpften Frauen eine regelrechte Negativspirale. Wenn Schlafprobleme und Dauerstress über längere Zeit zusammenkommen, sinken oft Lebensfreude und Lebenszufriedenheit.

Viele Frauen spüren sich selbst weniger, ziehen sich zurück und verlieren den Zugang zu Dingen, die ihnen früher gutgetan haben. Dazu kommen körperliche Symptome wie Verspannungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden oder Herz-Kreislauf-Probleme. Besonders häufig beobachte sie auch Grübeln: Je stärker der Stress, desto endloser würden die Gedanken kreisen – tagsüber, aber auch nachts.

Der Körper schläft nicht gegen den Stress an

Wie eng Stress und Schlaf miteinander verknüpft sind, bringt die Expertin auf einen einfachen Satz: „Wenn ich im Stress bin, schlafe ich schlecht. Wenn ich schlecht schlafe, ist der Körper im Stress.“ Ein Kreislauf also, der sich selbst verstärken kann.

Daueranspannung bedeutet für den Körper Alarmzustand. Wer ständig unter Druck steht, schläft schwerer ein, wacht häufiger auf und kommt schlechter in jene Schlafphasen, die für Regeneration besonders wichtig sind. Deshalb reicht es nicht, nur auf die Zahl der Stunden zu schauen. Schlaf kann lang genug sein und trotzdem nicht erholen.

Holzinger spricht deshalb von Schlaf als etwas, das immer auch zeigt, wie Menschen leben. Wer dauerhaft Verantwortung trägt, ständig angespannt ist und auch nachts nicht wirklich aus dem Modus des Zuständigseins kommt, nimmt diese Spannung mit ins Bett. Vor allem Frauen erleben das häufig nicht als Ausnahme, sondern als Normalität.

Besonders deutlich wird das dort, wo die Sorgearbeit bis in die Nacht hineinreicht. Wenn Kinder aufwachen, jemand betreut werden muss oder die Verantwortung auch im Schlaf nie ganz abgegeben wird, bleibt Erholung brüchig. Die Nacht gehört dann nicht wirklich der Regeneration, sondern ist nur eine weitere Verlängerung des Tages.