Forscherin: Viren werden häufiger von Tieren auf Menschen überspringen

Zoonosen - also Infektionskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen überspringen - werden zukünftig häufiger auftreten. Das sagte Sarah Gilbert, die an der Universität Oxford den Impfstoff gegen SARS-CoV-2 führend entwickelt hat, in der Zeitung The Independent.

Auch wenn der Ursprung des neuartigen Coronavirus noch immer nicht bekannt ist, gehen viele Wissenschafter davon aus, dass es ursprünglich von einem Tier stammt, etwa von Fledermäusen.

Den Weg vom Tier zum Mensch haben zudem schon andere Viren genommen, etwa Ebola, SARS-CoV-1 oder das West-Nil-Virus. Das für die aktuell verantwortliche Coronavirus gilt aber als das ansteckendste.

Warum Zoonosen zunehmen werden, erklärt Sarah Gilbert mit der globalisierten Welt. „Weil sich die Dinge in der Welt so entwickelt haben, ist es wahrscheinlicher, dass wir in Zukunft mehr Infektionsausbrüche haben werden, die auf Zoonosen zurückgehen.“