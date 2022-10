Erste Fälle: Influenza zwei Monate früher als üblich

Katharina Reich, Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit mahnt, die Influenza in Österreich "heuer besonders ernst nehmen”. In den vergangenen zwei Jahren gab es in Österreich nur wenige Grippe-Fälle. Entsprechend sei die Immunität in der Bevölkerung relativ gering, "die Gefahr einer starken Influenza-Welle besonders groß".

“Durch die Corona-Pandemie ist die Influenza etwas in den Hintergrund getreten. Zu Unrecht: Influenza ist eine schwere Erkrankung, die in den Jahren vor der Pandemie oft zu einer massiven Belastung des Gesundheitssystems geführt hat und binnen weniger Wochen eine hohe Anzahl an Todesopfern verursachen kann”, meint Gesundheitsminister Johannes Rauch.

Impfung empfohlen

Das Gesundheitsministerium empfiehlt eine Impfung gegen Influenza, in vielen Bundesländern starten in den kommenden Tagen Impfaktionen, oft mit vergünstigten Tarifen. Zudem werden vom Gesundheitsministerium Influenza-Impfstoffe für Personen ab 65 Jahren in Alten- und Pflegeheimen kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Impfung ist allgemein empfohlen, insbesondere für Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufe von Influenza und deren Haushaltskontakte sowie für Personen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Die Influenza-Impfung kann auch gleichzeitig mit der Corona-Schutzimpfung verabreicht werden.