Neue Studie: Elternschaft stärkt das Gehirn

Elternschaft hat messbare neurologische Vorteile. Das zeigt eine aktuelle Studie, veröffentlicht im Fachjournal Proceedings of the National Academy of Sciences. Demnach weisen Eltern verstärkte Verbindungen in bestimmten Gehirnregionen auf. Diese Veränderungen sind umso ausgeprägter, je mehr Kinder sie haben.

Die Untersuchung basiert auf Gehirnscans von fast 37.000 Erwachsenen aus einer Biobank des Vereinigten Königreichs. Wissenschaftler analysierten die Netzwerke im Gehirn, die für Bewegung, Empfindung und soziale Interaktionen verantwortlich sind. Normalerweise nimmt die Vernetzung dieser Bereiche mit dem Alter ab – bei Eltern wurde hingegen das Gegenteil beobachtet: Ihre Netzwerke blieben stärker erhalten.

Besonders in den Bereichen, die für Motorik und sensorische Wahrnehmung zuständig sind, war eine erhöhte Aktivität feststellbar. Die Forscher vermuten, dass die vielfältigen körperlichen und kognitiven Herausforderungen des Elternseins diese Gehirnregionen regelmäßig trainieren – sei es durch das Tragen von Kindern, gemeinsames Spielen oder tägliche Routinen.