Giftige Raupe sorgt in Wien für Hautausschläge

Nicht berühren

Wichtigste Präventionsmaßnahme ist, sich nicht unter befallenen Eichen aufzuhalten. Gebiete, in denen ein Befall bekannt ist, sollten gemieden werden. Entdeckt man die Raupen oder ihre Gespinste, sollten sie nicht berührt werden. Wer dennoch in Kontakt mit den Härchen kommt, sollte möglichst rasch seine Kleidung wechseln sowie Haare und Körper abduschen.

Wie der Name sagt, befinden sich die Raupen des Falters überwiegend an Eichen. In starken Jahren aber auch an anderen Baumarten.

Das Gift der Haare kann die sogenannte Raupendermatitis auslösen. Bei entsprechender Witterung können sie über weite Strecken verbreitet werden. Die Härchen sind lange haltbar und haften auch an Kleidern und Schuhen. Sie dringen leicht in die Haut ein und lassen sich durch ihre Widerhaken schwer entfernen. Die Hautreaktionen halten oft ein bis zwei Wochen an. Sie können mit Kortisolpräparaten behandelt werden sowie mit Mitteln gegen Juckreiz.