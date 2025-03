Verheiratete Männer: Adipositasrisiko verdreifacht sich laut Studie

Immer wieder legen Untersuchungen nahe, dass eine Ehe vor Depressionen schützen kann. Wobei der emotional stabilisierende Effekt insbesondere bei Männern beobachtet wird.

Erst vergangenes Jahr ergab eine internationale Analyse, dass Geschiedene und getrenntlebende Menschen im Vergleich zu verheirateten Personen ein um 99 Prozent höheres Risiko für depressive Symptome hatten. Auch in dieser Erhebung waren geschlechtsspezifische Unterschiede auffällig. Alleinstehende Frauen, so spekulierten die Forschenden, würden aufgrund ihres meist stützenderen sozialen Umfeld seltener in die Depression schlittern.