Durchblick im Dunkeln: Infrarotkontaktlinsen machen Unsichtbares sichtbar

Die Kontaktlinsen, die chinesische Forschende entwickelt haben, basieren auf Nanopartikeln, die elektromagnetische Wellen im Bereich von 800 bis 1600 Nanometern, also im unsichtbaren Nahinfrarotspektrum, in sichtbares Licht umwandeln. Infrarotstrahlung kann der Mensch mit bloßem Auge nicht sehen. Trotzdem ist sie immer da, denn sie wird von warmen Dingen abgegeben – zum Beispiel von Menschen, Tieren oder elektronischen Geräten. Auch wenn es völlig dunkel ist, senden diese Wärmequellen weiterhin Infrarotstrahlung aus. Wer diese Strahlung sehen kann, kann sich also selbst in der Dunkelheit orientieren. Bisher war das nur mit Geräten wie Nachtsichtgeräten möglich.