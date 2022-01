„Dry January“ liegt im Trend: Bringt ein Monat ohne Alkohohl was?

Das Foto zeigt eine Flasche Sumika mit geringem Alkoholgehalt, aufgenommen wurde es in einem Shop von Marks and Spencer (M&S) in Central London. Dort meinte der 47-jährige Brite Stuart Elkington auf die Frage, wie es ihm im siebenten Jahr ganz ohne Alkohol geht: "Ich habe bald bemerkt, dass ich besser schlafe, ich fühlte mich deutlich besser, und ich hatte auch mehr Energie."

Elkington stammt aus dem Mutterland des "Dry January". Der Jänner ohne Alkohol wurde der Legende nach schon vor einigen Jahren in Großbritannien so richtig zum Social-Media-Trend, in der Zwischenzeit kennt man ihn auch in unseren Breitengraden.