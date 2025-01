Nicht geimpft: Schulkind in Berlin an Diphtherie gestorben

Ein an Diphtherie erkrankter Bub ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gestorben. Zuvor berichtete der Tagesspiegel darüber. Das Kind aus Brandenburg war nach früheren Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums nicht geimpft. Das damals zehn Jahre alte Schulkind war im September wegen einer akuten Entzündung der Rachenmandeln in die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Potsdam gekommen. Später wurde Diphtherie diagnostiziert.