Diabetesmedikament zeigt Potenzial in der Prostatakrebstherapie

Auf der Suche nach neuen, zielgerichteten Therapieansätzen bei Tumorerkrankungen untersuchte ein internationales Forschungsteam um Lukas Kenner vom Klinischen Institut für Pathologie der MedUni Wien ebenfalls die Funktion von PPARγ. Als Genaktivator beeinflusst dieses Protein nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch Entzündungsreaktionen und das Zellwachstum. Nun konnte gezeigt werden, dass es auch in die Entwicklung von Prostatakrebs involviert ist.

Im Fokus steht das Protein PPARγ (Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor Gamma), das in der Diabetesforschung seit Langem bekannt ist. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Insulinempfindlichkeit. Bestimmte Medikamente – darunter sogenannte Insulinsensitizer wie Thiazolidindione – aktivieren PPARγ, wodurch die Wirkung des körpereigenen Insulins in Muskel- und Fettzellen verbessert sowie die Konzentration freier Fettsäuren und Glukose im Blut gesenkt wird.

Zudem zeigen erste Daten: Prostatakrebspatienten mit Diabetes , die mit PPARγ-Agonisten behandelt wurden, hatten zum Zeitpunkt der Erhebung keinen Rückfall erlitten. „Das deutet darauf hin, dass Wirkstoffe, die auf PPARγ abzielen, einen neuartigen therapeutischen Ansatz bei Prostatakrebs darstellen könnten“, so Studienleiter Kenner.

Neuer Hoffnungsträger bei der zweithäufigsten Krebserkrankung des Mannes

Prostatakrebs ist weltweit die zweithäufigste Krebsdiagnose bei Männern. Trotz großer Fortschritte in der medizinischen Behandlung – etwa durch Operationen, Strahlentherapie und medikamentöse Interventionen – zählt die Erkrankung in Österreich noch immer zu den häufigsten Todesursachen durch Krebs bei Männern. Die Entdeckung bislang unbekannter molekularer Mechanismen wie der Rolle von PPARγ könnte zur Entwicklung neuer, gezielter Therapieoptionen beitragen. Die Funktion dieses Proteins als möglicher Regulator des Tumorwachstums wird nun in weiterführenden Studien untersucht.