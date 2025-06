Diabetes verhindern: Täglicher Aroniasaft und Sport bessern Prä-Diabetes

Aroniasaft in Kombination mit regelmäßigem Kraft- und Ausdauertraining kann bereits nach kurzer Zeit positive Effekte bei Prä-Diabetes zeigen. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Deutschen Sporthochschule Köln in einer neuen Studie festgestellt. Schon nach zwei Wochen konnten sie messbare Verbesserungen bei Gefäßfunktionen und Muskelmasse beobachten.

Reich an Antioxidantien

In der jetzt im Fachjournal Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases veröffentlichten Pilotstudie wurde untersucht, welche Wirkung der tägliche Konsum von 200 ml Aroniasaft in Kombination mit Sport hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten entweder Aroniasaft oder ein Placebo-Getränk und absolvierten gleichzeitig ein Trainingsprogramm. Bereits nach zwei Wochen zeigten sich leichte Verbesserungen beim Gefäßwiderstand und der Muskelmasse – jedoch nur bei jenen, die den Saft tranken.

Die Aronia oder Apfelbeere ist reich an Antioxidantien. „Aroniasaft enthält viele Polyphenole, die entzündungshemmend und antioxidativ wirken können – ähnlich wie regelmäßige Bewegung“, erklärt Sarah Valder, Erstautorin der Studie, in einer Aussendung. Entscheidend sei dabei auch das richtige Timing von Einnahme und Training.

Zusätzlich weisen die Forschenden auf Laborversuche hin, die eine muskelaufbauende Wirkung von Aronia-Extrakt nahelegen. „In einer Folgestudie wollen wir untersuchen, ob sich die Effekte bei längerer Anwendung verstärken und weitere gesundheitliche Vorteile zeigen“, so Studienleiter Christian Brinkmann.