Depressionen im Alter könnten frühes Warnsignal für Demenz sein

Depressionen und Stimmungserkrankungen im höheren Lebensalter könnten mehr als nur psychische Leiden sein: Sie könnten Hinweise auf eine beginnende Demenzerkrankung geben – lange bevor Gedächtnisprobleme oder andere typische Symptome auftreten. Das zeigt eine aktuelle Studie aus Japan, die nun im Fachjournal Alzheimer’s & Dementia veröffentlicht wurde.

Ein Forschungsteam vom National Institute for Quantum Science and Technology untersuchte mithilfe von Hirnscans ältere Menschen mit sogenannten spät beginnenden affektiven Störungen – also Depressionen oder bipolaren Erkrankungen, die erst im Alter auftraten. Die Ergebnisse waren eindeutig: Bei rund der Hälfte der Betroffenen fanden sich auffällige Eiweißablagerungen im Gehirn, sogenannte Tau-Proteine, die mit Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung stehen. In der Kontrollgruppe gesunder älterer Menschen lag dieser Anteil nur bei etwa 15 Prozent.