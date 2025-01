Freunde treffen kann Demenz um fünf Jahre verzögern

Ihre soziale Aktivität wurde danach eingeschätzt, wie häufig sie zum Beispiel in Restaurants gingen, an Sportveranstaltungen teilnahmen, Bingo spielten, Freunde oder Verwandte besuchten, an Ausflügen teilnahmen oder ehrenamtlich arbeiteten.

Sozial aktivere Seniorinnen und Senioren entwickeln weniger wahrscheinlich Demenz

Über einen Zeitraum von fünf Jahren zeigten diejenigen, die sozial aktiver waren, reduzierte Demenzraten. Die Ergebnisse legen nahe, dass häufigere soziale Aktivitäten zu einer Verringerung des Demenzrisikos um 38 Prozent führten. Bei jenen, die Demenz entwickelten, trat die Erkrankung bei sozial aktiven Seniorinnen und Senioren im Schnitt fünf Jahre später auf als bei weniger sozial Aktiven. Andere Variablen, die für den Anstieg des kognitiven Verfalls - wie Alter, körperliche Bewegung und Gesundheit - verantwortlich gewesen sein könnten, wurden in der Analyse berücksichtigt.

Die Studienautoren erklären dies damit, dass soziale Aktivität neuronale Schaltkreise im Gehirn stärken. Soziales Verhalten aktiviert die gleichen Bereiche des Gehirns, die an Denken und Gedächtnis beteiligt sind. Warum soziale Aktivität eine Rolle bei der Entwicklung kognitiver Probleme spielt, ist nicht klar. Soziale Aktivitäten würden ältere Erwachsene herausfordern, „an einem komplexen zwischenmenschlichen Austausch teilzunehmen, der effiziente neuronale Netze fördern oder aufrechterhalten könnte", heißt es in der Studie, die im Fachjournal Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association veröffentlicht wurde.