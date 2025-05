Wie "Dancing Stars" Österreich einen neuen Tanz-Boom bescherte

Von Susanne Mauthner-Weber

Laufen? Langweilig! Radfahren? Öd! Fitnessstudio? Niemals! Ich bin – unschwer erkennbar – keine Fitnessfanatikerin. Doch dann sah ich Menschen Tango tanzen. Und war verloren.

Ich könnte ihnen jetzt von Forschern erzählen, die sich Gedanken über die gesundheitsfördernde Wirkung des Tanzens machen und die komplexe mentale Koordination untersuchen, die Rumba, Slow Fox und Cha-Cha-Cha erfordern. US-Neurowissenschafter postulieren gar, „dass die Synchronisierung von Musik und Bewegung ein lustvolles Doppelspiel“ darstelle: Musik stimuliert die Belohnungszentren des Gehirns, während Tanz die sensorischen und motorischen Schaltkreise aktiviert.

Georg Bernhard Shaw brachte es perfekt auf den Punkt: Der Tango ist der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens.

„Schaut geil aus, will ich auch können“, übersetzte ich und nutzte das Angebot der Tanzschule meines Vertrauens, um mich samt Lebenspartner zum Gesellschaftstanzkurs anzumelden.

Mittlerweile mühe ich mich seit Ewigkeiten einmal – oft sogar dreimal – pro Woche mit Samba, Foxtrott, Jive und Walzer ab. Und es gibt fast nichts auf der Welt, was mich glücklicher macht.

Nichts ist schöner, als Caro Emeralds Cha Cha A Night Like This oder Frank Sinatras Slowfox Come Fly With Me zu hören und im Gleichklang mit dem Herzensmenschen durch den Tanzsaal zu gleiten. Wobei ich gestehen muss: Der Tango ist mein Favorit. Die Befriedigung, sich endlich die abrupten Tempo- und Schrittlänge-Wechsel sowie die ruckartigen Kopfbewegungen gemerkt zu haben, die untrennbar zu Amy Winehouse Back to Black gehören, kann nur der nachvollziehen, der TANZT.

Wunderbare Nebenwirkung: Man dreht-dreht-dreht sich und die Fliehkräfte vertreiben Alltagssorgen und Berufsprobleme in der Sekunde.

Susanne Mauthner-Weber ist Mitglied des Blattmacherteams und dilettierende Hobbytänzerin.