Corona: Schweizer Forscher entwickelten nasalen bzw. oralen Impfstoff

An der Universit├Ąt Basel ist ein weiterer neuer Impfstoff gegen Covid-19 in Tierversuchen erfolgreich getestet worden. Das auf abgewandelten Coronaviren beruhende Vakzin soll ├╝ber die Nase oder ├╝ber den Mund verabreicht werden k├Ânnen, wie die Uni am Montag mitteilte. Die f├╝r den Impfstoff abgewandelten Viren k├Ânnten zwar in Zellen eindringen und damit eine erw├╝nschte Immunabwehr ausl├Âsen, hei├čt es in der Mitteilung. Sie k├Ânnten sich im K├Ârper aber nicht vermehren.