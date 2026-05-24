Husten & Co: Dr. ChatGPT, wie schlimm ist es wirklich?

Geständnis: Ich habe Dr. ChatGPT auch schon konsultiert. Nicht wegen eines rätselhaften Ausschlags in Form Südamerikas, sondern: wegen eines Hustens. Nicht dramatisch, aber lästig genug, um heimlich diese moderne Form des In-sich-Hineinhorchens zu praktizieren: Man fragt eine Maschine, ob man noch lebt.

Die KI zeigte sich zugewandt und vernünftig. Es könne sich, so erfuhr ich, um eine virale Infektion handeln. Ruhe sei sinnvoll. Viel trinken. Honig. Tee. Salbei. Auf Warnzeichen achten. Bei Atemnot, hohem Fieber, Brustschmerz oder längerer Dauer bitte ärztlich abklären lassen.

Jo eh. Das hätte meine Oma auch gesagt, nur kürzer. Aber natürlich ist es verführerisch, eine KI zu fragen, wenn der Körper was tut, das man nicht bestellt hat.

Früher googelte man „Husten seit drei Tagen“ und war nach sieben Minuten überzeugt, wahlweise eine seltene Tropenkrankheit, ein schweres Lungenleiden oder etwas zu haben, das nur in medizinischen Fachzeitschriften vorkommt. Heute fragt man ChatGPT und bekommt eine höfliche, sortierte Antwort.

Das fühlt sich beruhigend an, und scheint dennoch problematisch. Eine neue Studie der Technischen Universität Berlin hat untersucht, wie gut verschiedene ChatGPT-Versionen gesundheitliche Beschwerden einordnen können. Nicht im Sinn von: Was ist der Unterschied zwischen Virus und Bakterium? Sondern bei Fragen wie: Muss ich mit Leiden X sofort medizinische Hilfe suchen, reicht eine normale ärztliche Abklärung oder kann ich mich selbst versorgen?