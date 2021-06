Britische Behörden geben Pfizer-Impfstoffn für Teenager frei

Es ist der erste Schritt, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer bald auch in Großbritannien an Jugendliche verimpft werden kann: . Man habe die klinischen Studiendaten für diese Altersgruppe geprüft und komme zu dem Schluss, dass der Nutzen der Impfung die Risiken übersteige, teilte die Chefin der britischen Zulassungsbehörde am Freitag in London mit.

Nun muss die britische Impfkommission ihr Urteil darüber fällen, ob und wie die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der nationalen Impfkampagne geimpft werden sollen.

Zuvor hatte bereits die europäische Zulassungsbehörde EMA grünes Licht für das Mittel in der Altersgruppe gegeben. Das Nationale Impfgremium (NIG) folgte in Österreich der Empfehlung.