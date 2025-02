Neuer Bluttest erkennt Bauchspeicheldrüsenkrebs frühzeitig

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine heimtückische Erkrankung, da er in frühen Stadien meist keine oder nur unspezifische Symptome verursacht und daher oft unbemerkt bleibt. Dies führt dazu, dass die Diagnose häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium erfolgt, wenn sich bereits Metastasen gebildet haben. Dies macht eine effektive Behandlung besonders schwierig. Laut Schätzungen starben im Jahr 2022 weltweit rund 467.000 Menschen an der Krankheit.

Proteasen als verräterische Marker

Für die Studie konzentrierte sich das internationale Forscherteam auf Enzyme namens Proteasen, die in Tumoren bereits in sehr frühen Stadien aktiv sind. Insbesondere untersuchten sie die Matrix-Metalloproteinasen, die an der Zersetzung von Kollagen beteiligt sind und Krebszellen das Eindringen in gesundes Gewebe erleichtern.

Zur Erkennung dieser Proteasen entwickelten die Wissenschaftler spezielle Nanosensoren. Diese enthalten magnetische Nanopartikel, die an ein Peptid gebunden sind, das von aktiven Matrix-Metalloproteinasen gespalten wird. Diese Spaltung setzt ein fluoreszierendes Molekül frei, das die Forscher nachweisen können. In einer winzigen Blutprobe werden Millionen dieser Nanosensoren ausgesetzt. Je mehr aktive Proteasen vorhanden sind, desto heller leuchtet die Probe.