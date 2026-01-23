Binge-Watching: Fördert Einsamkeit exzessives Serien-Schauen?

Viele kennen es: Eigentlich wollte man abends nur eine Folge der neuen Lieblingsserie schauen. Plötzlich ist es mitten in der Nacht – und die ganze Staffel ist durch.

Das sogenannte Binge-Watching ist ein Phänomen der modernen Streaming-Welt. Dank der automatisierten, nahtlosen Übergänge von Folge zu Folge enden gemütliche Fernsehabende heute oft in einem regelrechten Serienmarathon.

Psychologisch greift das Belohnungssystem des Gehirns: Spannende Serien lösen die Ausschüttung von Dopamin aus. Nach einer Folge endet die Belohnung, was das Verlangen nach der nächsten Folge weckt. Cliffhanger und schnelle Verfügbarkeit der Inhalte verstärken den Effekt.

Heftiges Bingen als Folge von Einsamkeit?

Exzessives Bingen könnte auch Ausdruck von Einsamkeitsgefühlen sein, wie eine neue Studie aus China nahelegt.

Nach der Corona-Pandemie kehrten viele nicht zu maßvollem Serienkonsum zurück, schreiben die Forschenden im Fachblatt Plos One. Während der Ausgangsbeschränkungen stieg der Konsum weltweit.