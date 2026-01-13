Chronische Hepatitis B: Studie weckt Hoffnung auf Heilung

Weltweit sind rund 300 Millionen Menschen von chronischer Hepatitis B (HBV) betroffen, die zu Leberzirrhose und/oder Leberkarzinomen führen kann. Jetzt könnte sich erstmals eine größere Chance auf eine Art von Heilung eröffnen. Ein in Entwicklung stehendes Arzneimittel hat offenbar die groß angelegten Wirksamkeitstests bestanden, die zur Zulassung durch die Behörden weltweit führen soll. Die Entwicklung stammt vom britischen Arzneimittelkonzern GSK, der den Wirkstoff Bepirovirsen (Bepi) 2019 von einem kleineren Pharmaunternehmen übernommen hat. Tony Wood, Forschungschef von GSK wurde in einer Presseaussendung aus Anlass positiver Ergebnisse in zwei groß angelegten klinischen Untersuchungen, die zur Marktfreigabe des Medikaments führen sollen, so zitiert: "Falls Bepirovirsen zugelassen wird, hat es das Potenzial, die Behandlungsziele für Menschen mit chronischer Hepatitis B zu verändern, indem es signifikante funktionelle Heilungsraten erzielt - ein Novum für diese Krankheit."

Schwieriges Ziel Weltweit leben schätzungsweise rund 300 Millionen Menschen mit einer chronischen Hepatitis-B-Virusinfektion (HBV), die letztendlich zu Leberzirrhose, Leberkrebs und anderen Erkrankungen führen kann, an denen jährlich über eine Million Menschen sterben. "Die vollständige Entfernung des Virus aus dem Körper stellt eine enorme Herausforderung dar, da HBV, ähnlich wie HIV, seine DNA in unser Genom integriert. Es besitzt außerdem eine ungewöhnliche genetische Form, die sogenannte cccDNA, welche Miniaturchromosomen im Zellkern bildet, die von den derzeit verfügbaren Medikamenten nicht direkt angegriffen werden können", schrieb jetzt das US-Wissenschaftsmagazin Science zu den neuen Erkenntnissen. Deshalb würden Wissenschafter auf das Erreichen einer "funktionellen Heilung" setzen: Medikamente, welche das Virus soweit zurückdrängen, dass es dann vom Immunsystem des Infizierten langfristig beherrscht werden kann. Vorhandene Medikamente, ähnlich wie bestimmte Klassen von HIV-Hemmstoffen, welche die Replikation des Virus blockieren, führen bisher nur bei maximal einem Prozent der Behandelten zu einer funktionellen Heilung. Als "funktionelle Heilung" wurde eine Nicht-Nachweisbarkeit des Virus-Oberflächen-Antigens im Blut (HbsAg) und nicht mehr nachweisbare Erbsubstanz des Hepatitis B-Virus (HBV-DNA) über einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr definiert. Bepirovirsen gehört als Wirkstoff zu den Antisense-Oligonukleotiden. Es wird einmal wöchentlich injiziert. Die Wirksubstanz besteht aus einer komplementären RNA-Sequenz, welche an der für die Virusproduktion in infizierten Zellen notwendige Boten-RNA bindet und so die Herstellung neuer Virusproteine blockiert. Außerdem soll der Wirkstoff auch die Immunantwort von Behandelten verstärken.