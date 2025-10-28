Studie: Beikost ab 4 Monaten beugt Nahrungsmittelallergien vor

Das Alter, ab dem für Babys Beikost empfohlen wird, ist seit Jahrzehnten immer wieder Änderungen unterworfen. US-Studien haben nun gezeigt, dass Beikost, in der auch Allergene enthalten sind, die Häufigkeit von Nahrungsmittelallergien bei Kindern deutlich senkt. Das Deutsche Ärzteblatt hat die neuesten Ergebnisse jetzt zusammengefasst. Dabei bezog man sich auf Studienresultate, die in der Fachzeitschrift Pediatrics publiziert worden sind. Demnach sind in den USA nach der vor einigen Jahren veröffentlichten Empfehlungen zu einer früheren Gabe potenziell allergieauslösender Nahrungsmittel an Babys im Alter zwischen vier und elf Monaten, die Fälle von Nahrungsmittelallergien insgesamt und jene von Erdnussallergien statistisch signifikant zurückgegangen.

Erdnüsse als Marker Die Vorgeschichte: 2016 wurde im "New England Journal of Medicine" die sogenannte LEAP-Studie publiziert. "Sie hatte gezeigt, dass die regelmäßige Aufnahme von Erdnüssen im Alter von vier bis elf Monaten bei Kindern mit schwerer Neurodermitis und/oder Eiallergie das Risiko einer Erdnussallergie bis zum Alter von fünf Jahren um mehr als 80 Prozent reduziert", schrieb das Deutsche Ärzteblatt. Daraufhin gab es in den USA in mehreren Etappen neue Leitlinien für Baby-Beikost. 2021 empfahlen zuletzt mehrere Fachgesellschaften schließlich die Einführung von Erdnuss, Ei und weiteren Hauptallergenen im Rahmen der Beikost ab einem Alter von vier bis sechs Monaten, auch abhängig vom Allergierisiko. In den USA sind Erdnüsse bzw. Produkte aus Erdnüssen in vielen Nahrungsmitteln enthalten. Dort ist die Erdnussallergie weit verbreitet. In der neuen Studie hat jetzt ein Autorenteam um Stanislaw Gabryszewski vom Children's Hospital of Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania) die Gesundheitsdaten von 125.000 Kindern im Alter bis zu drei Jahren untersucht: aus der Zeit vor den ersten neuen Empfehlungen (2012 bis 2014), nach den ersten Empfehlungen über frühere Beikost mit Allergenen (2015 bis 2017) und nach einer Ergänzung dieser Leitlinien aus dem Jahr 2017 (2017 bis 2019).