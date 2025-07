Bakterielle Vaginose: Der Partner muss mitbehandelt werden

Partnerbehandlung halbiert die Rückfallrate

Ob allerdings auch der männliche Partner mitbehandelt werden sollte, ist bislang umstritten. Die aktuelle Studie aus Australien bringt nun neue Bewegung in diese Debatte.

In einer offenen, randomisierten und kontrollierten Studie untersuchten die Wissenschafter Paare, bei denen die Frau aktuell an einer bakteriellen Vaginose litt und sich in einer monogamen Beziehung mit einem Mann befand. Insgesamt wurden 164 Paare in die Studie aufgenommen: 81 kamen in die Partnerbehandlungsgruppe und 83 in die Kontrollgruppe. Während in der Kontrollgruppe nur die Frau mit der etablierten Standardtherapie behandelt wurde, erhielt der männliche Partner in der Interventionsgruppe zusätzlich eine kombinierte orale und lokale Behandlung: Metronidazol-Tabletten (400 mg) sowie eine 2%ige Clindamycin-Creme, die zweimal täglich für sieben Tage auf die Penishaut aufgetragen wurde.

Nach zwölf Wochen zeigte sich ein klarer Unterschied: In der Gruppe mit Partnertherapie kam es bei 35 Prozent der Frauen zu einem Rückfall, in der Kontrollgruppe hingegen lag die Rückfallrate bei 63 Prozent.