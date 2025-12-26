Wie Baby Michael über die Babyklappe ein sicheres Zuhause fand

Ein Anruf veränderte alles. „Von einem Moment auf den anderen waren wir Eltern“, erinnert sich Familie Müller. Nach mehreren Fehlgeburten hatten sie bereits lange auf die Chance gewartet, ein Baby zu adoptieren – ohne zu wissen, wann oder ob dieser Moment kommen würde. Dann meldete sich plötzlich das Jugendamt: Ein Neugeborenes war im Babynest der Klinik Ottakring abgelegt worden. Für das Paar eine komplette Umstellung – zunächst war nichts vorbereitet – keine Babysachen, kein Kinderzimmer. „Das lernt man im Adoptionskurs, um sich selbst zu schützen, weil man nie weiß, wann oder ob es klappt“, erzählen die Eltern. Doch schon zwei Stunden nach dem Anruf hielten sie ihren Sohn im Krankenhaus zum ersten Mal im Arm. „Es war ein Feuerwerk der Gefühle“, erzählt das Paar. „Freude, Überforderung, ein kurzer Realitätsverlust – alles gleichzeitig. Aber zum größten Teil nur Freude.“

Erste gemeinsame Nacht Pflegepersonal und Ärzte der Klinik Ottakring begegneten der Familie mit großer Herzlichkeit. Sie durften ihre erste Nacht gemeinsam mit dem Baby im Familienzimmer verbringen. Eine Erfahrung, an die sie bis heute voller Dankbarkeit zurückdenken. Auch der Name ihres Sohnes erinnert an diesen besonderen Anfang: Der Bub wurde „Michael“ benannt – nach der diensthabenden Pflegekraft Michaela. Ein Name, den sie bewusst beibehielten. „Er gehört zu seiner Geschichte.“ Heute ist Michael drei Jahre alt – ein aufgeweckter, liebevoller, manchmal sturer Wirbelwind – ein ganz normaler Dreijährer eben, lacht seine Mutter. Für seine Eltern ist es wichtig, offen mit ihm über seine Herkunft zu sprechen.

Einmal im Jahr, immer im November, besuchen sie gemeinsam die Klinik und das Babynest, jenen Ort, an dem Michaels Leben seinen Anfang nahm. Er soll das Babynest als Bestandteil seiner Normalität kennenlernen. „Wir sehen das als wichtigen Teil der Biografiearbeit“, erzählen die Eltern. „Wir sind seiner leiblichen Mutter sehr dankbar, dass sie den Mut aufgebracht hat, unserem Sohn ein besseres Leben zu schenken. Wir erzählen, dass es viele Gründe geben kann und, dass sie ihn so lieb gehabt hat, dass sie nicht an sich gedacht hat, sondern selbstlos seine Zukunft im Auge hatte.“ Das Babynest der Klinik Ottakring bietet seit 25 Jahren Menschen in Notsituationen die Möglichkeit, Neugeborene geschützt und anonym abzugeben. Der Zugang ist unbeobachtet möglich. Das Neugeborene wird durch ein Fenster oder eine Klappe in ein Wärmebettchen gelegt.

Infos Babynest/Babyklappe

In Wien gibt es neben der Klinik Ottakring auch in der Klinik Floridsdorf eine Babyklappe, in der ein Baby anonym abgelegt werden kann. In ganz Österreich gibt es 16 Babyklappen, in jedem Bundesland mindestens eine. Anonyme Geburt

Schwangere Frauen in schwierigen Situationen können in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes ihr Baby vollkommen anonym zur Welt bringen. Die Kinder- und Jugendhilfe übergibt das Kind nach der Geburt einer Pflege- bzw. Adoptivfamilie. Anonyme Geburten sind in ganz Österreich in vielen Kliniken möglich. Zudem gibt es Anlaufstellen wie die FEM-Elternambulanz der Klinik Ottakring für Menschen in Krisensituationen.