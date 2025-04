Neue Studie: Wie die Größe der Lippen unser Schönheitsideal prägt

Voll bei Frauen, schmal bei Männern

Für die Studie rekrutierte das Forschungsteam 32 Studierende, je zur Hälfte Frauen und Männer. Diesen wurden insgesamt 168 digitale manipulierte Gesichter gezeigt, bei denen die Lippen systematisch in sieben Größen - von sehr schmal bis deutlich voluminös - eingeteilt waren. Jedes Gesicht wurde für 1,25 Sekunden eingeblendet, anschließend wurde die subjektive Attraktivität bewertet. In weiteren Durchläufen wurden vom Gesicht isolierte Lippen gezeigt. Damit wollte prüfen, ob sich auch ohne den Kontext eines ganzen Gesichts ein Anpassungseffekt einstellt.

Das zentrale Ergebnis: Über alle Teilnehmer hinweg wurden männliche Gesichter mit schmaleren Lippen als attraktiver eingestuft, weibliche Gesichter hingegen mit volleren Lippen. Ein genauerer Blick auf die Geschlechter der Testpersonen zeigt: Frauen bevorzugten bei anderen Frauen deutlich vollere Lippen. Männer hingegen fanden weibliche Gesichter mit „unveränderten“ Lippen – also in ihrer natürlichen Ausprägung – am schönsten.

„Diese Unterschiede zeigen, dass Attraktivität keine objektive Größe ist, sondern stark vom Geschlecht und den visuellen Erfahrungen des Betrachters abhängt“, sagt Studienleiter David Alais.